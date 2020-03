Koronawirus w Lubuskiem. Co powinni wiedzieć mieszkańcy Gorzowa i okolic?

- Pacjenci, którzy potrzebuję pomocy lekarskiej po godzinie 18.00 i nie mają chorób związanych z infekcją dróg oddechowych (są to wszystkie przypadki bólów korzonkowych, infekcji układu moczowego, nadciśnienie), proszeni są o wchodzenie do szpitala głównym wejściem i skręcania w lewo. Będą przyjmowani tam, gdzie do 15.00 jest poradnia kardiologiczna – mówi dr Tomasz Więckowski, kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego.

Gdzie iść z podejrzeniem koronawirusa?

- Pacjenci z infekcjami dróg oddechowych, niezależnie od wieku i ciężkości swojego stanu, proszeni są o wchodzenie dotychczasowym wejściem, czyli w przyziemiu szpitala, pod podjazdem dla karetek. Tam będzie ratownik, który będzie oceniał stan pacjentów – dodaje doktor Więckowski.