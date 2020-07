Koronawirus w Lubuskiem. Czy Twój region jest już wolny od Covid-19?

151 osób. Tyle dokładnie przypadków koronawirusa wykryto do tej pory w naszym regionie. Wczoraj dowiedzieliśmy się o dwóch kolejnych zakażonych. To dwie kobiety. Jedna jest mieszkanką Gorzowa, natomiast druga pochodzi z powiatu słubickiego.

Z kolei drugi z mężczyzn pracuje w Grossbeeren. To niemiecka gmina, która bezpośrednio graniczy z Berlinem. W tej miejscowości pracuje wielu Polaków. W zeszłym tygodniu 310 z nich trafiło na kwarantannę. Jak ustalili słubiccy dziennikarze, po stwierdzeniu, że kobieta została zakażona koronawirusem , sanepid wytypował do badań kolejne osoby, które mogły mieć z nią kontakt. Na kwarantannę mieli trafić pracownicy banku, w którym pracuje kobieta. Sam oddział banku został natomiast zamknięty.

125 osób wyzdrowiało

Do wczoraj spośród 151 chorych na Covid-19 wyzdrowiało już 125 osób. Do tej pory najwięcej przypadków zakażeń odnotowano wśród mieszkańców: Zielonej Góry (27 osób), powiatu żagańskiego (22 osoby) i powiatu krośnieńskiego (20 osób). Ten ostatni powiat przez wiele tygodni - wraz z powiatem międzyrzeckim - był miejscem, gdzie nie było ani jednego przypadku koronawirusa.

Dziś w Lubuskiem nie ma już powiatu, w którym nie odnotowano by zakażenia. Najbezpieczniejsze w ciągu ostatnich czterech miesięcy były powiaty: międzyrzecki i strzelecko-drezdenecki. W nich odnotowano po jednym pacjencie z Covid-19.