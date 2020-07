Koronawirus w szpitalu w Gorzowie. Oddział chirurgii dziecięcej zamknięty

- Na oddziale chirurgii dziecięcej wykryto koronawirusa. Cały oddział jest zamknięty. Nie można tam wejść ani wyjść – poinformował nas Czytelnik.

Jego informację potwierdza Sławomir Pawlak z działu prasowego lecznicy. - Do odwołania Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. wstrzymuje przyjęcia do Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej oraz Ambulatorium Chirurgii Dziecięcej. Ma to związek ze stwierdzeniem dodatniego wyniku w kierunku zakażenia COVID-19 u dziecka hospitalizowanego na oddziale Chirurgii Dziecięcej - informuje.

Szpital na razie nie informuje o wieku pacjenta i okolicznościach wykrycia wirusa.

Planowe przyjęcia zostały wstrzymane

Jak podaje rzecznik, o fakcie zostali poinformowani lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego województwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, szpitalne oddziały chirurgii dziecięcej w Zielonej Górze, Poznaniu i Szczecinie oraz Centra Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Szczecinie.