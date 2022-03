Koronawirus. Wzrost zakażeń w Gorzowie. Ile osób w szpitalu? |16 MARCA

W środę 16 marca w Lubuskiem potwierdzono 568 przypadków koronawirusa. To o pięć infekcji więcej niż tydzień wcześniej. W związku z tym wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 44,32 os. na 100 tys. mieszkańców. Średnia zakażeń poszła w górę po raz pierwszy od ośmiu dni. W Zielonej Górze odnotowano 101 zakażeń, w Gorzowie - 70, w powiecie żarskim - 57, w powiecie nowosolskim - 45, krośnieńskim - 42, zielonogórskim - 42, międzyrzeckim - 35, strzelecko-drezdeneckim - 33, gorzowskim - 32, świebodzińskim - 27, sulęcińskim - 26, słubickim - 23, żagańskim - 22, wschowskim - 13. Kolejny dzień bardzo dobre informacje napływają z lubuskich szpitali. Aktualnie przebywa w nich 245 zakażonych koronawirusem, z których 12 jest podłączonych do respiratora. W całej Polsce potwierdzono w środę 14 480 zakażeń. Poinformowano też o 151 zgonach związanych z COVID-19. Pięć z nich było w Lubuskiem. Zmarły trzy osoby z powiatu gorzowskiego, jedna ze słubickiego i jedna ze strzelecko-drezdeneckiego. Czytaj również: Jak Lubuskie radzi sobie z pandemią? Prawie najgorzej w Polsce

Pixabay