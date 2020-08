Koronawirusowa rewolucja w szkolach. Nie każdy zacznie lekcje o 8.00

Dotychczas były to tylko propozycje. Teraz mamy już konkrety. O tym, jak szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego na ostatniej sesji rady miasta (odbywała się ona zdalnie) mówiła Renata Pliżga, dyrektor wydziału edukacji. Od września, po prawie półrocznej przerwie, uczniowie znów będą uczyć się w budynkach szkół. Ponieważ w dalszym ciągu w Polsce i na świecie jest epidemii, czekają ich zmiany. Jakie będą te najbardziej zauważalne?

– Lekcje będą tak zaplanowane, aby jak najmniej młodzieży przemieszczało się po budynku i aby najmłodsze klasy nie spotykały się na przerwach ze starszymi – mówiła też szefowa wydziału edukacji. By tak było, przerwy między lekcjami w różnych częściach jednej szkoły będą o różnych porach. Odstęp będzie wynosił 15 minut. Oznacza to, że w budynku nie będzie już wybrzmiewał dzwonek. – Wielu dyrektorów szkół jest za tym, aby z niego zrezygnować – mówiła dyrektor Pliżga.

Co jeszcze warto odnotować? W szkołach nie zabraknie środków do dezynfekcji i maseczek. Miasto ma je zebrane w magazynie wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ponadto płyny do dezynfekcji miasto dostanie także od rządu. Poza tym szkoły będą gotowe na ewentualność wprowadzenia zajęć hybrydowych (czyli część w domu, część w gabinetach). Dyrektorom szkół pozostawiono też do własnej decyzji określenie sposobu korzystania przez uczniów ze szkolnych toalet i stołówki.