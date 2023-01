Korzystają uczniowie i pracodawcy. CEZiB w Gorzowie zacieśnia współpracę z firmami

Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu uczą się nie tylko na szkolnych warsztatach. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają w prawdziwych firmach. To dzięki współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami.

Dzięki takim wzajemnym relacjom uczniowie już na etapie zdobywania wiedzy mogą zdobywać również doświadczenie, czyli to co jest najbardziej oczekiwane przez pracodawców i przez rynek pracy. Obecnie mamy wiele firm, z którymi współpracujemy, ale chcielibyśmy, aby każda klasa miała taką firmę patronacką i to sukcesywnie robimy - mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka placówki.