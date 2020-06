Kosiniak-Kamysz w Gorzowie. Był na stadionie Warty

- Dziś złożyłem projekt uchwały obniżającej podatek VAT - z 23 do 15 proc. oraz stawki obniżonej z 8 do 5 proc. To jest najsilniejsza tarcza antykryzysowa, jaką możemy zaproponować. To jest szansa na to, żeby wyjść z kryzysu gospodarczego, z kryzysu na rynku pracy, kryzysu, który spowodował koronawirus – mówił w poniedziałek Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL-u na prezydenta. Przed południem spotkał się z dziennikarzami na stadionie przy ul. Krasińskiego w Gorzowie. Miejsce wybrał nie bez powodu. Poniedziałek jest międzynarodowym dniem kultury fizycznej.