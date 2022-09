„Kosmiczny" Bartosz Zmarzlik. Kiedyś jego rekordów nie sposób będzie zliczyć

Rekordów Bartosza Zmarzlika, żużlowca Stali Gorzów - czy to na arenie krajowej, czy międzynarodowej - jest już tyle, że aż trudno je wszystkie zliczyć. Jeden z pierwszych rekordów utalentowany chłopak z Kinic ustanowił 23 czerwca 2012 roku. Tamtego dnia miał 17 lat, 72 dni i po raz pierwszy wystartował w turnieju Grand Prix. Na torze w Gorzowie zajął trzecie miejsce i... stał się najmłodszym żużlowcem na podium zawodów GP.

27-letni Bartosz Zmarzlik to prawdziwy profesor żużla. Czarny sport uprawia już od 20 lat! Właśnie sięgnął po trzeci tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu.

Dwa lata później „Bartuś” znów zadziwił sportowy świat. Gdy 30 sierpnia 2014 roku wygrał gorzowską rundę Grand Prix, stał się najmłodszym zwycięzcą w cyklu. Miał 19 lat i 140 dni. Dziś, po ośmiu latach, ten rekord wciąż nie jest pobity. A sam Bartosz Zmarzlik... dokłada kolejne rekordy. W ostatnią sobotę zapewnił sobie trzeci tytuł indywidualnego mistrza świata. I też był najmłodszym, który tego dokonał. Zrobił to w 10 020 dniu życia, a więc przeżywszy 27 lat i 158 dni. Co zrozumiałe, jeśli będzie zdobywał kolejne tytuły - będzie dokładał kolejne rekordy. A te będą wysypać się jak z rękawa...

Bartosz Zmarzlik ma na swoim koncie już 18 zwycięstw w pojedynczych turniejach GP. Rekord wiktorii należy do Jasona Crumpa – 23 wygrane - więc aktualny mistrz świata może dogonić Australijczyka już w przyszłym roku.