Kosmodrom, galeria handlowa czy beton? Jaka przyszłość Parku Róż?

Gorzowscy urzędnicy przedstawią dokładnie, jak mają wyglądać zmiany w Parku Róż. Na podstawie symbolicznych wizualizacji część mieszkańców uznała, że będzie on… zabetonowany.

„Chcą zniszczyć ładny park!”. „Zamierzają zrobić następną betoniarnię. Jak w centrum!”. To tylko kilka z setek komentarzy jakie pojawiły się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych. W ciągu zaledwie trzech dni prawie 2 tys. gorzowian zgromadziło się na facebookowym profilu: W obronie Parku Róż w Gorzowie. Mieszkańcy zaczęli się organizować się, by nie dopuścić do... - zdaniem wielu, takie miałyby być plany - … zabetonowania najpiękniejszego parku w mieście.

Park Róż. Namieszały wizualizacje? Wszystko zaczęło się od tego, że we wtorek 19 maja na facebookowym profilu miasta - „Gorzów Przystań” - pojawiła się informacja dotycząca przetargu na rewitalizację parku. Wpłynęły na niego trzy oferty.

„Przeznaczyliśmy na inwestycję 4,3 mln zł. Najtańsza oferta przekracza 5,3 mln zł, pozostałe dwie przekraczają 8,5 mln zł” – poinformował urząd.

By zilustrować informację, urzędnicy dołączyli wizualizacje. Zostały zrobione tuż po tym, gdy jesienią 2016 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami. Rysunki, zdaniem GL, trzeba uznać za symboliczne, bo doliczyć się można na nich ponad 50 drzew. To zaledwie ułamek rzeczywistego stanu roślinności, bo tylko w zeszłym roku nasadzono tu 25 nowych drzew, 3 tys. bylin i 2744 krzewów. Wycięto wówczas chore drzewa. A tych było 21.

Internauci zaczęli jednak pisać: „Wszędzie tylko beton”, „Organizujmy się, bo potem będzie za późno. Zniszczą zielone płuca tego miasta”. Robili to nawet po tym, gdy Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna Kocham Gorzów, przedstawiała skany projektu i pisała: „Mogę Wam na jutro zorganizować konferencję prasową. Idźcie i powiedzcie, że nie czytaliście dokumentacji”.

- Park nie zostanie zabetonowany. W życiu! - mówi prezydent Jacek Wójcicki.

Będzie spotkanie lub konferencja o parku W piątek 22 maja o masowym poruszeniu mieszkańców rozmawialiśmy z prezydentem Jackiem Wójcickim.

- Park nie zostanie zabetonowany. W życiu! Ktoś wyssał z palca te informacje. Równie dobrze ktoś mógł stwierdzić, że tam będzie wybudowany kosmodrom albo że sprzedaliśmy park pod galerię handlową – mówił prezydent. I dodawał: - W Parku Róż będą wyremontowane te ścieżki, które są. Nie będzie dodatkowego betonu, dodatkowej wycinki. W internecie pojawiły się jakieś stare wizualizacje. Park będzie przepięknym miejscem – zapewniał Wójcicki. Na nasze pytanie, czy zamierza zorganizować spotkanie, by powiedzieć, jak w rzeczywistości będzie wyglądał park po zmianach, odpowiedział: - Poproszę urzędników, by przedstawili nowe wizualizacje.

Co się zmieni w parku? Ile będzie „betonu” w parku? Jeszcze mniej niż teraz. Urzędnicy chcą bowiem postawić na nawierzchnię „hanse grand”, czyli mineralne kruszywo, jakie jest choćby na wysokości byłej centrali rybnej - po obu stronach asfaltowej ścieżki wzdłuż Kłodawki.

Część alejek będzie jednak z asfaltu. Na pewno zostanie on wokół stawu. – To idealne miejsce do jazdy na rolkach – mówił nam prezydent.

Przyrodę w parku będziemy poznawać ze smartfonem Na stan dziurawych alejek narzekają sami mieszkańcy.

- Alejki na pewno powinny pójść do poprawy – mówiła nam w piątek Aleksandra Karolkowska, którą spotkaliśmy w parku, gdy spacerowała z dziećmi: Stasiem, Hanią oraz ich kuzynem Leonem.

Jak jeszcze ma się zmienić park? Mają się pojawić nowe ławki. 16 z nich będzie w kolorze białym i pojawią się w różanym ogrodzie. Atrakcją tego miejsca mają być także dwie bujane ławki. Poza tym w parku pojawią się stoliki do gry w szachy, a przy oczyszczonym stawku mają zostać zbudowane tarasy. Pomiędzy nowym placem zabaw (w starym miejscu) a częścią różaną powstanie utwardzony plac na imprezy kulturalne.

Miasto dołoży pieniądze? Choć oferty w przetargu na rewitalizację parku przewyższają założenia miasta, nie jest wykluczone, że miasto nie będzie rozpisywało nowego konkursu.

