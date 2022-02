Koszmar Gorzowianina. Miało być pięknie, miał być zysk. Stracił 300 tys. złotych

Gorzowianin dał się zmianipulować

Początkowo mężczyzna wpłacił 250 dolarów, za co dostał nawet bonus. Po kilku dniach na koncie było już niemal dwa razy więcej środków. Oszuści kilkukrotnie kontaktowali się z poszkodowanym, by ten zainwestował jeszcze więcej pieniędzy. - Zmanipulowany mieszkaniec Gorzowa wykonywał instrukcje, które były mu podawane. W rezultacie dokonano kilku przelewów na łączną kwotę niemal 300 tysięcy złotych. Kiedy usłyszał, że musi jeszcze wpłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych podatku, by odzyskać pieniądze, zrozumiał, że został oszukany. Środków nie można było wypłacić - wyjaśnia podkom.Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskuej Policji w Gorzowie Wlkp.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: