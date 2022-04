Koszykarki AZS AJP Gorzów nie mają nic do stracenia. A mogą zyskać trzeci sobotni mecz o brąz w Gdyni z Arką Alan Rogalski

Jeśli Stephanie Jones nie będzie zdolna do gry, to Annę Makurat (nr 24) znów może czekać walka pod koszem Agnieszka Modelska/Arka Gdynia

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów musi wygrać we wtorek z VBW Arką, jeśli chce doprowadzić do sobotniego meczu w Gdyni i tam zakończyć sezon Energa Basket Ligi Kobiet z brązowym medalem. Szansę na to wzrosną, jeśli do gry wróci przynajmniej jedna z trzech kontuzjowanych, podstawowych zawodniczek. I jeśli w hali AJP przy ul. Chopina będzie taki doping kibiców, jaki miał miejsce przez lata.