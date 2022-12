Koszykarki AZS AJP Gorzów nie pozwoliły Zagłębiu Sosnowiec na wyrównaną grę w Energa Basket Lidze Kobiet

To niedzielne 11 grudnia spotkanie EBLK, rozgrywane w hali AJP przy ul. Chopina, było zapowiadane jako hit kolejki. W końcu mierzyły się ze sobą niepokonana drużyna z zespołem, którym w tym sezonie niespodziewanie przegrał jedynie dwa mecze, przez co został okrzyknięty rewelacją rozgrywek. Amerykanka Batabe Zempare do tej serii gier notowała średnio 18.7 punktu i 10.7 zbiórki na mecz. Równie dobre statystyki miała Kanadyjka polskiego pochodzenia Quinn Urbaniak-Dornstauder, która średnio zdobywała 14.9 punktu i miała 11.4 zbiórki na spotkanie. Do tego od lat za rozegranie u sosnowiczanek odpowiada Jessica January z USA - średnio 16.3 punktu, 8.3 zbiórki i 9.1 asysty.