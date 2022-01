Koszykarki AZS AJP Gorzów spotkają się z pogromcą faworytów, więc Zagłębiem Sosnowiec w Energa Basket Lidze Kobiet

Skąd to zastrzeżenie? Już w środku tygodnia odwołano dwa inne spotkania tej serii, a tydzień temu nie odbyły się kolejne dwa. Powód za każdym razem był ten sam. Pozytywne testy na koronawirusa u zawodniczek jednej z drużyn. Co prawda to nie w Zagłębiu w tamtym tygodniu wykryto zakażenie, ale w Polonii Warszawa, jednak ostatnia liczba tych przypadków w całych rozgrywkach powoduje, że można mieć wątpliwości, czy z pewnością dojdzie do meczu. W tym sezonie bywało tak, że spotkania były odwoływane nawet w dniu zawodów, ale to najczarniejszy ze scenariuszy, którego nie powinno się brać na razie pod uwagę.

A to z tego względu, że podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego normalnie trenują. Wprawdzie cały czas nie w pełnym składzie, ale do tego kibice naszych się przyzwyczaili. A i przy tej niekompletnej kadrze akademiczki będą zdecydowanymi faworytkami starcia z Zagłębiem, dla którego jest to jak do tej pory najlepszy start w historii występów w ekstraklasie. Ekipa hiszpańskiego szkoleniowca Jorge Aragonesa, znanego w Polsce choćby z Wisły Kraków, zajmuje siódme miejsce w tabeli i ma bardzo duże szanse na awans do play off. W sezonie zasadniczym Zagłębie pokonał chociażby VBW Arkę Gdynia czy Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, ale było to w Sosnowcu. Poza tym gorzowianki przecież triumfowały w Zagłębiu, i to bardzo pewnie, bo 82:65.