Koszykarki AZS AJP Gorzów wracają do gry. Ale przerwa reprezentacyjna im nie pomogła

Szkoleniowiec AZS AJP Gorzów nie ukrywa, że najtrudniejszy początek sezonu w jego karierze. – Na pewno jeszcze takiego nie miałem. Kontuzje i choroby to jest w tej chwili największa nasza bolączka – powiedział w rozmowie z „GL” Maciejewski i dodawał: – Mamy duże problemy, które ciągną się za nami od dłuższego czasu. Na dziś też nie mamy zbyt optymistycznych informacji. W tym mikrocyklu nie jesteśmy w pełnym zestawieniu, na treningach jest dużo młodzieży, co nie ułatwia nam pracy. Potrzebujemy czasu, żeby wrócić do normalnych treningów. Jeśli będą na nim wszystkie zawodniczki, to jest szansa na to, że będziemy skuteczniejsi w tym, co robimy. Od początku sezonu nie mieliśmy ani jednego treningu w pełnym składzie. Tak samo nie rozegraliśmy ani jednego meczu w pełnym składzie. A były takie spotkania, gdzie nie było dwóch czy nawet trzech zawodniczek z pierwszej piątki. Tylko czas, później normalna praca i zdrowie – to są niezbędne elementy, by funkcjonować na ligowym poziomie i myśleć o tym, by grać o wysokie miejsca. W sytuacji, w której jesteśmy, musimy myśleć o tym, żeby dostać się do play offów. Bo już nieraz potrafiliśmy pokazać, że w najważniejsze części sezonu jesteśmy najlepiej przygotowani.