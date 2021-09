Koszykarki AZS AJP Gorzów zakończyły turniej w Bydgoszczy ze zwycięstwem, porażką i kontuzją

W każdym razie Amerykanka opuściła boisko w pod koniec drugiej kwarty, co wobec przekraczającej liczby fauli ograniczyły po przerwie rotację w składzie. To zaś wpłynęło nie tylko na grę, ale również wynik. A o tym, że Johnson dobrze odnalazła się w drużynie - podobnie zresztą jak jej rodaczka, silna skrzydłowa Courtney Hurt - świadczy zarówno jej zdobycz punktowa, jak i rola, która odgrywała w końcówkach. Tak było w starciu ze Ślęzą, gdy w ostatnich sekundach skutecznie wykonywała rzuty wolne.

Przypominamy, że w naszej kadrze cały czas brakuje skrzydłowej Anny Makurat oraz amerykańskiej podkoszowej Stephanie Jones. - Na przylot Stephanie Jones do Polski musimy jeszcze trochę poczekać. W WNBA za chwilę zaczynają się play-off i od wyników Connecticut Sun zależy kiedy Stephanie będzie w Gorzowie. Jej drużyna jest liderem tabeli i jednym z kandydatów, nie tylko do gry w finale, ale też zdobycia mistrzostwa WNBA Jesteśmy w stałym kontakcie z Anią i wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby po zabieg kręgosłupa spokojnie przepracowała okres przygotowawczy, by w pełni sił dołączyła do zespołu. Wiemy, że rehabilitacja w Krakowie przebiega bardzo dobrze i już wkrótce zobaczymy Anię w Gorzowie w pełni zdrową i w 100% gotową do gry. - powiedział trener Dariusz Maciejewski, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.