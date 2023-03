Koszykarki z Gorzowa najlepsze w sezonie zasadniczym! PolskaStrefaInwestycji Enea do gry w play off stanie z pozycji lidera

MB Zagłębie Sosnowiec – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów 67:85

15:23, 11:17, 17:21, 24:24. MB Zagłębie: Zempare 19 (1x3), Urbaniak-Dornstauder 18 (9 zbiórek), January 12 (9 zbiórek, 9 asyst), Mistinova 11 (2x3), Jarząb 1 oraz Grzenkowicz 6 (2x3), Wojtylas 0, Micek 0.

Zempare 19 (1x3), Urbaniak-Dornstauder 18 (9 zbiórek), January 12 (9 zbiórek, 9 asyst), Mistinova 11 (2x3), Jarząb 1 oraz Grzenkowicz 6 (2x3), Wojtylas 0, Micek 0. PolskaStrefaInwestycji Enea: Senyurek 17 (3x3, 8 zbiórek), Allen 15 (2x3, 10 asyst), Wadoux 14 (4x3), Smith 13 (9 zbiórek), Keller 10 (10 zbiórek) oraz Horvat 13 (2x3, 8 zbiórek), Bazan 3 (1x3), Matkowska 0, Śmiałek 0, Duchnowska 0.

Już nikt nie odbierze drużynie PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów pozycji lidera mimo, że do końca sezonu zasadniczego do rozegrania została jeszcze jedna seria spotkań. Gorzowianki fazę play off rozpoczną więc z możliwie najwyższego pułapu.