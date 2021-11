Koszykarki z Gorzowa uciekły spod poznańskiego topora. AZS AJP wyszarpał zwycięstwo w meczu z AZS Politechniką

- Hala w Gorzowie zawsze wypełniona jest po brzegi kibicami, którzy wspierają swój zespół od początku do końca, co robi na mnie ogromne wrażenie. Nie łatwo się gra przy tak aktywnej publiczności, która nie jest po naszej stronie. Jednak nie będzie to nasz pierwszy mecz przed gorzowskimi kibicami - podkreślała przed tym niedzielnym meczem w hali AJP przy ul. Chopina Liliana Banaszak z Enea AZS Politechnika Poznań. I rzeczywiście, jej koleżanki, a zwłaszcza ona sama nie przestraszyły się nie tylko gorzowianek, ale również tego dopingu kibiców. Jednak zaznaczyć trzeba, że tym razem nie było się czego bać, bo AZS AJP nie mógł liczyć na takie wsparcie, do jakiego jest przyzwyczajony. Fani z klubu kibica na znak protestu wobec trenera naszych akademiczek Dariusza Maciejewskiego, opuścili obiekt w pierwszej kwarcie i wywiesili na trybunach transparent z napisem: „Trener out!”. Zdaniem tej kilkunastoosobowej grupy to ten wieloletni szkoleniowiec naszych pań jest winny ostatnich porażek zespołu.