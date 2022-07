Można powiedzieć, że kredyt na studia medyczne stał się faktem?

Tak, 13 lipca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Bankiem Pekao S.A. To ważny moment. Nie było wcześniej w Polsce podobnego rozwiązania. Kredyt jest ofertą dla młodych i ambitnych ludzi, którzy będą mieli ułatwiony dostęp do odpłatnych studiów na kierunku lekarskim. Mamy nadzieję, że kredyt pozwoli podjąć studia medyczne osobom, którym zabrakło niewielu punktów w rekrutacji na studia nieodpłatne. Rektorzy uczelni medycznych zgłaszali, że z oferty studiów odpłatnych w języku polskim często nie korzystały takie właśnie osoby, lecz takie, które było na to stać. Teraz ta bariera finansowa bądź zniknie całkowicie, bądź ulegnie istotnemu zmniejszeniu. Dzięki temu, że kredyt jest objęty gwarancją budżetu państwa, nie obciąża rodzin studentów. Jego przyznanie nie zależy też od zdolności kredytowej. Kredyt nie jest spłacany w trakcie studiów, może być w całości umorzony po spełnieniu ustawowych warunków.