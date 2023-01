Król zagra w Łazienkach w Gorzowie, aby pomóc ludziom na zakręcie

Miłośnicy muzyki Błażeja Króla tego wydarzenia nie powinni przegapić. Tym bardziej, że przy okazji będzie okazja, by pomóc osobom, które chcą „wyjść na prostą” w swoim życiu. W sobotę 21 stycznia o 19.30 w gorzowskim klubie Łazienki 6 charytatywny koncert zagra Błażej Król Trio.

- Na spotkanie z Błażejem nie sprzedajemy biletów. Chcemy was prosić, abyście w zamian przeznaczyli te pieniądze na wsparcie prowadzonego przez naszą fundację Domu na Zakręcie w Starym Polichnie. Możecie to zrobić na dwa sposoby: wpłacić pieniądze na konto lub wrzucić pieniądze do puszek wolontariuszy obecnych na koncercie - mówią organizatorzy koncertu. Jest nim fundacja Tomka Manikowskiego „Dogonić marzenia”.