„Królu złoty, no zrobiłeś mi dzień”. Błażej Król z płytą i klipem na 39. urodziny

Potwierdziło się to, o czym pisaliśmy tutaj prawie trzy tygodnie temu. Błażej Król, urodzony w Gorzowie muzyk, teledysk do jednego ze swoich nowych utworów nagrywał w swoim rodzinnym mieście. Można się o tym przekonać od czwartku 9 lutego. Tego dnia swoją premierę miał klip „Nic nowego”. Promuję on nową – już siódmą – solową płytę artysty. Nosi ona tytuł „W każdym (polskim) domu”, która też miała premierę 9 lutego.

Data premiery klipu i albumu nie jest przypadkowa. 9 lutego 2023 Błażej Król skończył 39 lat.