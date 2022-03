KRYMINALNY CZWARTEK. Para oszustów kradła pieniądze na potęgę. Wynajmowali fikcyjne apartamenty. Poszkodowanych jest około 200 osób Jakub Pikulik

To nie była łatwa sprawa. Policjanci z Gorzowa wpadli na trop i doprowadzili do zatrzymania pary oszustów. Oferowali na wynajem fikcyjne apartamenty w górach i nad morzem. Oszukali około 200 osób. Oszuści do przestępczego procederu wykorzystywali tzw. słupy, czyli osoby bezdomne, na które zakładane były konta bankowe.