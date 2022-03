KRYMINALNY CZWARTEK. Szok! Korupcja w ośrodku pomocy społecznej. Była dyrektorka i trzy pracownice przez lata kradły pieniądze!

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp. przedstawili zarzuty czterem, byłym już urzędniczkom z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Wśród nich jest dyrektorka tej placówki. Kobiety wydawały decyzje administracyjne o przyznaniu świadczeń socjalnych określonym beneficjentom. Ale pieniądze zamiast do potrzebujących, trafiały do skorumpowanych urzędniczek.

