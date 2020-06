Krzysztof Bosak w Gorzowie. Wielu młodych na spotkaniu!

Około 100 osób, głównie młodych, w poniedziałek 8 marca przyszło na bulwar przy Wildomie w Gorzowie. Swoje wyborcze spotkanie zorganizował tu kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak to kandydat Konfederacji Wolność i Niepodległość. Cieszy się sporym poparciem wśród młodych wyborców. Widać było to na jego spotkaniu z mieszkańcami na gorzowskim bulwarze. Wśród około 100 osób, które pojawiły się nad Wartą, przeważająca większość to były osoby w wieku studenckim i okołostudenckim.

Bosak krytykuje pakiet mobilności Bosak mówił w Gorzowie o problemach polskich firm w związku z tzw. pakietem mobilności w Unii Europejskiej. – Dziś, gdy Polacy na rynku unijnym działają bardziej skutecznie niż przedsiębiorcy z Europy zachodniej, próbuje się ograniczyć swobodę działalności gospodarczej. Pakiet mobilności próbuje wykosić nasze firmy z rynku zachodniego poprzez regulacje nie mające żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Mianowicie takiego, żeby ciężarówki nie mogły oddalać się za daleko od miejsca rejestracji firmy, żeby kierowcy musieli co jakiś czas wracać do miejsca rejestracji firmy – mówił Bosak. - Państwa zachodnie chcą wymusić rejestrację polskich firm w Europie zachodniej, by tam te firmy płaciły niemałe przecież podatki. Europa zachodnia łakomi się też na składki na ubezpieczenia społeczne – dodawał kandydat na prezydenta Polski.

Krzysztof Bosak. Zielonogórzanin w Gorzowie Pochodzący z Zielonej Góry Krzysztof Bosak odnosił się też do sytuacji w polskiej gospodarce: - Czeka nas twarde lądowanie. Polityka jest zorientowana, by iść w kierunku proinflacyjnym. Żeby nominalnie rozdawać Polakom jak najwięcej pieniędzy, ale żeby ich wartość docelowo spadła w wyniku ogromnego zadłużania. Przestrzegam przed tym. Za to wszystko my zapłacimy utratą pensji i naszych oszczędności – mówił kandydat na prezydenta.

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca.

