Krzysztof Kasprzak i Szymon Woźniak wciąż w Stali Gorzów. Jest porozumienie

„Krótki owocny spacer na Jancarzu z Prezesem Markiem Grzybem! Krzysztof Kasprzak czeka na start PGE Ekstraligi” – czytamy na facebookowym profilu Stali Gorzów. To oznacza, że Krzysztof Kasprzak podpisał aneks do kontraktu na starty w sezonie 2020. Stalowcy pochwalili się też, że doszli do porozumienia z Szymonem Woźniakiem.