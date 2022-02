Ksenia Tikhonenko z AZS AJP Gorzów w pierwszej piątce kolejki z tego weekendu. W kolejnym ona i jej koleżanki nie zagrają

Zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego spotkanie 19. serii gier rozegra nie w sobotę czy niedzielę, ale w środę 16 lutego. W Poznaniu, gdzie zmierzy się z Eneą AZS Politechniką Poznań. Skąd ta zmiana? A to z tego względu, że obydwie ekipy rywalizują ze sobą na szczeblu młodzieżowym w aktualnie trwających mistrzostwach Polski w Gdańsku.

Totez seniorki będą miały kilka dni więcej na przygotowanie się do tego starcia. Pytanie, czy formę z niedzieli utrzyma rosyjska środkowa Ksenia Tikhonenko, którą EBLK wytypowało do pierwszej piątki minionej kolejki. Sam ten wybór jest w pełni uzasadniony, bo urodzona w Ałmatach w Kazachstanie mierząca 193 cm 29-latka rozegrała najlepsze zawody, odkąd jest w Gorzowie, prowadząc akademiczki do triumfu nad Polskimi Przetworami Basketem-25 Bydgoszcz.