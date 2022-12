Ksiądz po kolędzie będzie. Ale najpierw trzeba go zaprosić. Choćby online

W tym roku takie wytyczne dotyczące wizyt duszpasterskich już zostały wystosowane do księży. Ponieważ nie obowiązują już obostrzenia, które były przez ostatnie dwa lata, więc kolęda może wrócić do swojej tradycyjnej formy. Ale powiedziano również proboszczom, że mogą wykorzystać pewne doświadczenia minionego czasu, jeśli one okazały się owocne w przypadku ich parafii. Te rozwiązania mogą więc być różne - dodaje ks. Andrzej Sapieha.