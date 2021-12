Kto jest szybszy? Bartosz Zmarzlik czy mistrz żużla na lodzie?

Lód? Coraz częściej w hali

W żużlu na lodzie tory mają przeważnie po 400 metrów. Dlaczego aż tyle? Bo do jazdy motocyklami wykorzystywane są tory do łyżwiarstwa szybkiego. Owszem, zdarzają się obiekty o innej długości. Takie można jednak spotkać w Szwecji czy w Rosji.

To właśnie te części Europy uważa się za kolebkę żużla na lodzie. Nic dziwnego! Tam na brak mrozu nie można narzekać. W pozostałej części Europy jest już z tym problem. Przykładowo: Czesi lubią organizować ice speedway na zamarzniętych akwenach. Ostatnio to jednak nie możliwe. Lodowy żużel coraz częściej przenosi się do hal.