Kto kocha teatr w Gorzowie? Odnajdziecie tu twarze znajomych

Dlaczego serię przedstawień gorzowski teatr nazywa „maratonem walentynkowym”? Bo spektakle grane są przy okazji Dnia Zakochanych, czyli popularnych Walentynek, ale również niemal przez cały tydzień. Pierwsze z serii przedstawień odbyło się w sobotni wieczór 11 lutego. Kolejne będzie w niedzielę 12 lutego o 18.00, a cztery kolejne spektakle zaplanowano od wtorku 14 lutego do piątku 17 lutego (za każdym razem o 19.00).

Spektakl z piosenkami Grechuty

„Świecie nasz” to spektakl z piosenkami Marka Grechuty. Wyreżyserował go Artur Barciś.

- Ten spektakl marzył mi się od bardzo dawna. Wiedziałem, że kiedyś go zrobię - mówi znany aktor, a także reżyser.

W spektaklu występuje dziesięciu aktorów, którym towarzyszy sześcioosobowy zespół muzyczny pod kierownictwem Marka Zalewskiego. Prezentują oni łącznie 21 utworów Grechuty z różnych okresów jego twórczości.