Kto został Królową Gastronomii w Gorzowie? Tak wy ją wybraliście!

Nocny Szlak Kulinarny to impreza, która w tym roku debiutowała w kalendarzu imprez miasta. Odbywał się on 3-4 września. Polegał na tym, że 25 gorzowskich lokali gastronomicznych oferowało mieszkańcom danie, desery czy napoje, które zawierały miód. Mieszkańcy mogli to wszystko kupić za maksymalnie 10 zł, a później wybierali najlepszy z lokali, oceniając nie tylko potrawę, ale także m.in. obsługę.