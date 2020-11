Kuba Wojewódzki pyta Bartosza Zmarzlika: Leży dziewczyna i motor. Co byś chętniej rozebrał?

Jeszcze przed emisją programu Kuba Wojewódzki szeroko opowiadał o spotkaniu z Bartoszem Zmarzlikiem w rozmowie z GABS Live: - Ten rodzaj gościa, jakim jest Bartosz, powoduje, że w moim słowniku pojawia się bardzo rzadko używane słowo „pokora”. Mało tego, zdałem sobie sprawę, że to słowo „pokora” jest dużo większe niż wobec niektórych naszych zawodników, szczególnie futbolistów, bo mam wrażenie, że różnica między Bartoszem, a niektórymi naszymi sportowcami polega na tym, że nie jest on otoczony grupą doradców marketingowych i wizerunkowych, a otoczony jest grupą przyjaciół, grupą wsparcia, rodziną i to przez niego emanuje – mówił Kuba Wojewódzki.

„Zachowuje się jak skromny chłopak z sąsiedztwa”

Kuba Wojewódzki: - To jest rzadkie w Polsce, że widzę człowieka, który sprawia wrażenie w swoich opowieściach, że to cała rodzina z nim jedzie i ich duchowa obecność powoduje, że jest pierwszy na mecie. Dawno nie widziałem człowieka, który jest tak nieadekwatnie skromny wobec własnych osiągnięć. Przychodzi do mnie facet, który osiąga w tym sporcie dziewiątą symfonię, zdobywa dwa mistrzostwa świata z rzędu i zachowuje się jak cudowny, skromny chłopak z sąsiedztwa. Naprawdę dawno nie spotkałem kogoś takiego w swoim programie. Nie mówię tego po to, żeby łasić się do fanów żużla. Spotkałem faceta, który jest bohaterem przez duże „B”, dlatego, że jest normalny, skromny, że wszystko, o czym myśli i co robi, jest związane z pasją.