Kuchenne Rewolucje w Witnicy. Emocje aż buzowały! Czy restauracja zdała egzamin?

Kamila i Patryk są małżeństwem. Blisko dwa lata temu zdecydowali, że podejmą się prowadzenia restauracji i hotelu, które działają w Witnicy.

Już na wstępie odcinka (dostępny jest on obecnie tylko dla subskrybentów platformy player.pl, jego emisja dla wszystkich widzów zaplanowana jest na czwartek 30 marca - dop. red.) dowiadujemy się, że właściciele restauracji nie mieli wcześniej do czynienia z gastronomią. Kamila prowadziła biuro rachunkowe, a jej mąż Patryk zajmował się autodetailingiem.

Właścicielka Kamila zdradziła, że jednym z klientów jej biura rachunkowego był przedsiębiorca prowadzący hotel i restaurację Witnica. Kobiecie tak spodobał się ten biznes, że konsekwentnie zmierzała do tego, by go poprowadzić, tym bardziej że czuła, że księgowość nie jest tym, co chce robić w życiu, a kochający mąż postanowił wspierać swoją małżonkę w spełnieniu marzenia.