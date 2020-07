Kupisz już kurki i papierówki. Ceny warzyw i owoców na ryneczku Jerzego w Gorzowie |17 LIPCA

Kto przychodzi na ryneczek Jerzego w Gorzowie musi uważać. Dlaczego? Bo od ogromu owoców i warzyw może aż zakręcić się w głowie. Poza tym trzeba się trzymać za kieszeń, bo wszystkie śliwki, porzeczki, wiśnie czy czereśnie wprost „krzyczą” do odwiedzających: musisz nas kupić!

Ile trzeba mieć przy sobie pieniędzy, by zaspokoić pragnienie oczu i smaku? Duże wzięcie mają jagody. Gdy byliśmy na ryneczku w piątek po 10.00, widzieliśmy już tylko karteczki z cenami, że były po 18 zł.

Są za to borówki amerykańskie. Najczęściej sprzedawane są po 22 zł. ale my widzieliśmy je także po 20 zł.

Co poza tym? Naszemu reporterowi w oczy rzuciła się m.in. fasolka szparagowa. W sklepie na Górczynie jest po 19,90 zł. Na ryneczku po 10-11 zł.

Można już tez kupić kurki. Kosztują 40 zł/kg. Papierówki – 6 zł/kg. W dalszym ciągu są też truskawki (m.in. po 10 zł.).

Co można kupić na ryneczku i za ile? Zobaczcie w naszej galerii.