Kurierzy i pracownicy sortowni poszukiwani! Poczta Polska ma dla nich pracę

Sposób na podreperowanie domowego budżetu

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze zakupowe zwyczaje i zmusiła do przedkładania handlu internetowego nad tradycyjny. Teraz o wiele chętniej korzystamy z zakupów online, bo te są wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Większe zainteresowanie zakupami w internecie oznacza też wzrost popytu na usługi kurierskie i paczkowe. Przed świadczącymi je firmami jest teraz kolejne duże wyzwanie. To zbliżający się okres świąteczny. Już teraz przygotowuje się do niego Poczta Polska, która szacuje, że w grudniu obsłuży nawet kilkadziesiąt procent więcej przesyłek niż w poprzednich miesiącach. Dlatego szuka pracowników, którzy pomogą zapewnić terminowe doręczanie bożonarodzeniowych paczek.