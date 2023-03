Lada dzień ruszą prace na Słowiańskiej i Kosynierów Gdyńskich. To drogowa inwestycja roku

Marzec 2023: Prace na "Starosłowiańskiej"

Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace nad „Starosłowiańską”, czyli łącznikiem między Słowiańską a ul. Kosynierów Gdyńskich. Na pierwszy ogień idzie ona nie bez powodu. Chodzi o to, by jak najszybciej była odciążeniem dla dzisiejszej ul. Słowiańskiej i w czasie długich prac na skrzyżowaniu przy wodociągach była alternatywą dla kierowców.

Kwiecień 203: Rozpoczną budować rondo

7 kwietnia (to Wielki Piątek) zamknięte ma zostać skrzyżowanie Słowiańskiej z ul. Fredry. Cztery dni później, czyli w powielkanocny wtorek 11 kwietnia, roboty ruszą już z kopyta. - Przejazd przez ul. Słowiańską zostanie utrzymany. Będzie się on jednak odbywał jedną nitką w obie strony – mówi Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu.

Kwiecień 2023: Będą wymieniać rury

Remont ul. Kosynierów (robiony on jest od IV LO do wodociągów) wykorzystany jest bowiem do wymiany rur wodno-kanalizacyjnych pod ulicą. Prace za ponad 7 mln zł zrobi dla wodociągów Wuprinż. Wymiana rur (są z 1890 roku!) ma potrwać do końca października.