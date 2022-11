Ladies Soccer Team Gorzów mknie do III ligi niczym express. Do tego stawia na szkolenie młodzieży

Ladies Soccer Team to nowy klub piłki kobiecej w naszym regionie, który od tego sezonu rywalizuje w IV lidze lubusko-zachodniopomorskiej. I co by nie napisać, jest tam bezkonkurencyjny, przynajmniej na razie. Najpierw, na inaugurację kampanii wygrał z Energetykiem Junior Gryfino 9:0, następnie zwyciężył inną lubuską ekipę Budowlanych Lubsko 11:0, a ostatnio pokonał LFA II Szczecin 16:1. A że do III ligi gr. 3 - w której występują zespoły z Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska, Górnego Śląska i Opolszczyzny (zachodniopomorskie mierzy się w gr. II) - awansuje lepszy z pary LST - Budowlani, to wydaje się, że górą w tym bezpośrednim starciu nie mogą nie być gorzowianki.

Takie wyniki, uzyskiwane przez gorzowską drużynę nie dziwią, bo grają w niej piłkarki z doświadczeniem, jak na przykład Paulina Brzozowska, Kamila Szafrańska czy Anna Okulewicz, które do niedawna broniły barw KKP Warta Gorzów w II lidze. Ta pierwsza jest grającym trenerem, druga kapitanem, zaś trzecia najlepszą strzelczynią. Zdobyła aż 19 bramek! A przecież jako siedemnastolatka sięgała po mistrzostwo Europy, stojąc w bramce naszej kadry narodowej.