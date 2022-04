Ładowarka do telefonu, a może lodówka? Te domowe sprzęty zużywają najwięcej prądu

To pierwsza taka stacja do tankowania w Lubuskiem. Otworzyło ją Inneko

Co zużywa najwięcej prądu w domu?

W każdym domu znajduje się dziś bardzo wiele urządzeń zasilanych energią elektryczną. Niektóre z nich są niezbędne i działają praktycznie bez przerwy. Inne włączamy tylko od czasu do czasu, kiedy są nam potrzebne. To na przykład ładowarka do telefonu, odkurzać czy laptop. W przypadku tych sprzętów warto pamiętać, aby w sytuacji, gdy już ich nie używamy wyłączać je z prądu i nie pozostawiać w trybie czuwania. A jak w praktyce wygląda zużycie prądu przez poszczególne urządzenia domowe?