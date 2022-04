Lato w Gorzowie będzie pełne gwiazd. Dobry Wieczór Gorzów 2022

- Nie zabraknie gwiazd wielkiego formatu, ale przede wszystkim stawiamy na artystów lokalnych. Mieszkańcy znów będą mieli ogromną porcję muzyki, kultury. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie - mówił we wtorek 26 kwietnia prezydent Jacek Wójcicki. Wraz z szefami gorzowskich instytucji kultury przedstawiał szczegóły Dobry Wieczór Gorzów. To cykl imprez, które w wielu punktach miasta będą odbywały się od 18 czerwca do 10 września.