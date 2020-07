Lato z Zenkiem w Media Markt. Śpiewający Zenek Martyniuk w Media Markt to kit?

Gwiazdor gra na gitarze i śpiewa przeróbkę swojego największego hitu "Przez twe oczy zielone". W reklamie słyszymy: "A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje".

- Tego nie da się słuchać! Dziękuję, odchodzę - w pełni mnie zniechęciliście na długie lata - pisze pani Aneta.

- No konkurs na najbardziej irytującą reklamę tego lata wygraliście już bezapelacyjnie w przedbiegach - pisze pan Grzegorz.

- Co za wstyd!!! Tego nie da się słuchać!!! jestem zmuszona wyłączać radio jak tylko ta beznadziejna reklama się zaczyna!! Więc nie wiem jakie macie promocje i co za tym idzie nie zrobię u Was zakupów... To o to chodzi w reklamie sklepu, produktu? dno - wtóruje pani Monika.