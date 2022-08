Łatwiej o Kartę Polaka. To dodatkowe wsparcie dla Ukraińców. Ale nie dla wszystkich

Już nie trzeba wyjeżdżać

Do tej pory o Kartę Polaka w Polsce mogli ubiegać się jedynie Białorusini i to tylko w dwóch wyznaczonych urzędach wojewódzkich - podlaskim i lubelskim. Natomiast pozostali musieli udawać się po nią do konsulatów w swoich krajach. Z uwagi na wojnę wnioskowanie o taki dokument było praktycznie niemożliwe dla Ukraińców. To dlatego, że w tej sprawie musieliby pojechać do Lwowa czy Kijowa. Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozszerzyło katalog państw, którym przysługuje prawo do wnioskowania o takich kart w Polsce i uprawniło do przyjmowania wniosków o wydanie dokumentu wszystkie urzędy wojewódzkie w kraju.

Teraz można się o nią starać we wszystkich urzędach wojewódzkich w kraju. gov.pl

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie przyjmowaniem wniosków, wydawaniem kart, przedłużaniem ich terminu ważności, wymianą dokumentu lub wydawaniem duplikatów zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.