Ławki na deptaku w Gorzowie. Jak Wam się podobają?

Chwilowo ławki stoją jeszcze „luzem”. - Niebawem zostaną przykręcone do podłoża. Na razie zostały rozstawione, by można było upewnić się, czy na pewno powinny być zamontowane tam, gdzie stoją – mówił nam Dariusz Górny, miejski architekt, którego spotkaliśmy, gdy sprawdzał ustawienie ławek. Przy okazji informował, że pomiędzy ławkami, które są w pobliżu skweru 31 Sierpnia 1982 r. zostanie posadzone drzewo. Nie licząc tych prac, deptak jest już ukończony. Od 2 lipca będą przez niego jeździły tramwaje. Będą też więc funkcjonowały dwa nowe przystanki tramwajowe.

Drzewa na deptaku w Gorzowie. Co to za gatunek?

Deptak bardziej zielony czy zabetonowany?

Nie wszystkim deptak przypada jednak do gustu. Część gorzowian wytyka władzom miasta, że jest na nim za dużo betonu. Magistrat odpowiada, że w trakcie przebudowy tego miejsca nie zostało wycięte żadne drzewo, a co więcej – pojawiło się za to więcej zieleni.