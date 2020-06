Łaźnia miejska cała pomazana! Ile może kosztować jej oczyszczenie?

- Obiekt dawnej łaźni miejskiej przy ul. Dzieci Wrzesińskich to jeden z najładniejszych i najbardziej charakterystycznych budynków w naszym mieście. Niestety, jego obecny wygląd zamiast Stanowic ozdobę miasta, szpeci je. Bohomazy są na elewacji ze wszystkich stron – zwraca uwagę radny Jerzy Synowiec z Kocham Gorzów. W sprawie zabytkowego budynku napisał interpelację do władz miasta: - Proszę o informację, czy miasto ma w planie likwidację bohomazów i renowację wejścia w najbliższym czasie – napisał do prezydenta.