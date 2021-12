Łaźnia w Gorzowie. Tutaj pół Gorzowa uczyło się pływać. 10 grudnia to dla łaźni ważna data!

Wielka szczodrość przemysłowca

Łaźnię zbudowali Niemcy, jednak to Polakom służyła dłużej. Obiekt powstał z inicjatywy i dzięki wielkiej szczodrości landsberskiego przemysłowca Maxa Bahra. Choć nie tylko on sfinansował budowę łaźni - potrzebne było m.in. wypuszczenie akcji, by pozyskać pieniądze na inwestycje.

Pierwsze wizje i koncepcje budynku pochodzą z 1928 r. W tym samym roku pojawia się wzmianka o rozpoczęciu prac. Jednak nie chodziło wtedy jeszcze o wznoszenie czegokolwiek, a raczej o wyburzanie tego, co w miejscu inwestycji stało - pozostałości po folwarku. Wielkie otwarcie miało miejsce niedługo później, bo już 7 stycznia 1930 r.