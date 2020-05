Leniwa niedziela w mieście. Gorzowianie zostali w domach?

W niedzielne popołudnie Gorzów (prawie) świecił pustkami

Chociaż pogoda dopisuje to o dziwo na mieście nie spotkaliśmy tłumów. Nawet regularnie oblegane przez mieszkańców miejsca były praktycznie puste: w Parku Róż, na Kwadracie, przy Kłodawce i na bulwarze było po kilka osób. Można też stwierdzić, że chętniej wybieramy rower albo hulajnogi (szczególnie dotyczy to małych mieszkańców) niż spacer. Być może wpływ ma na to też fakt, że place zabaw są zamknięte? Może wciąż większość z nas postanawia zostać w domu, a może wolimy spędzać niedzielę na ogróku, działce albo w lesie. Trudno to ocenić... (ale jeśli macie swoją opinię, zdanie na ten temat, dajcie nam znać - czekamy na zdjęcia i kilka słów od Was: gorzow@gazetalubuska.pl).