Lepiej nie można było zacząć. AZS AJP Gorzów wyraźnie silniejszy od Ślęzy Wrocław na inaugurację Energa Basket Ligi Kobiet

Ten start rozgrywek ligowych AZS_AJP nastąpił we wtorek, a nie w sobotę z tego względu na to, że w weekend w mistrzostwach świata do 23 lat w koszykówce 3x3 rywalizowały rozgrywająca Julia Bazan, nowa zawodniczka gorzowskiego zespołu oraz wrocławianka, skrzydłowa Karolina Stefańczyk. Podobnie zresztą postąpił klub innej reprezentantki Polski Weroniki Preihs. Premierowe zawody SKK Polonii Warszawa z MB Zagłębiem Sosnowiec również zostały przełożone, ale na 9 listopada. Za to drużyna czwartej kadrowiczki Aleksandry Zięmborskiej, to jest BC Polkowice, pauzowała w tej kolejce. W każdym razie te dwie Biało-Czerwone przystąpiły do pierwszej serii gier jako szósta ekipa światowego czempionatu, po tym jak pokonały Chińskie Tajpej 19:15, Izrael 20:11, Litwę 20:14 oraz uległy Chinom 15:18, zajmując drugą pozycję. A w 1/8 finału MŚ U-23 uległy Holenderkom 15:21, późniejszym brązowym medalistkom.