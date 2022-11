Leżałeś tu jako pacjent? Teraz będzie tu internat. Jak zmieni się były szpital zakaźny?

Co się zmieni?

Internat ma być przeznaczony dla 83 osób. - Ponad 50 proc. uczniów w szkołach ponadpodstawowych to uczniowie spoza Gorzowa. Musimy dać im możliwości zakwaterowania w mieście - mówi prezydent Jacek Wójcicki. Z internatów korzysta aktualnie około 700 uczniów gorzowskich szkół. Dla około 540 z nich miasto ma miejsca w internatach należących do miasta, ale dla pozostałych musi szukać miejsca „na zewnętrz”. - Budowa pozwoli nam się uniezależnić - mówi Małgorzata Domagała, wiceprezydent odpowiedzialna m.in. za oświatę.

Poradnia będzie po przekątnej

Więcej miejsc dla uczniów będzie nie tylko ze względu na powstanie internatu przy CEZiB-ie. Będzie tak również ze względu na nową siedzibę poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ona z kolei będzie w tzw. budynku D byłego szpitala. To też prawie stuletni obiekt, który jest niemal po przekątnej od byłego oddziału zakaźnego, a przyszłego internatu, a więc przy ul. Teatralnej w pobliżu skrzyżowania ze Szpitalną.

- Kiedy poradnia z ul. Czereśniowej przeprowadzi się do nowej siedziby, jej dotychczasowe pomieszczenia będzie można przystosować dla naszych uczniów - mówi M. Domagała.

Internat i poradnia to inwestycja, której realizacja przypada w okresie sporej inflacji. Czy nie spowoduje to kłopotów? - Już na samym początku chcemy zakupić jak najwięcej materiałów budowlanych - mówi Mariusz Batura, prezes Gotechu.