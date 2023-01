Licealiści z "Ronda" rozkręcają zbiórkę dla psiaków z Gorzowa

Gdzie zbierają pieniądze?

Pieniądze na azylobus

A na co pójdą zebrane pieniądze? – Chcemy dołożyć je do zakupu Azylobusa, czyli specjalnego samochodu do przewożenia psów. To teraz najpilniejsza potrzeba schroniska – mówi A. Rogaczewska.

Azorki potrzebują samochodu, „by móc dotrzeć tam, gdzie zwierzęta w milczeniu cierpią i potrzebują pomocy schroniska”. Schronisko potrzebuje na Azylobus 42 tys. zł. W środę w południe na koncie specjalnej zbiórki było 34,5 tys. zł. Do celu brakuje jeszcze 7,5 tys. zł.

„Ogólnogorzowska” zbiórka na samochód dla schroniska może potrwać do lipca. Licealiści z „Ronda” swoje zbiórki będą prowadzić do końca lutego.