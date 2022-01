Licytacje komornicze samochodów. Można kupić auto już za 100 zł!

Opel Insignia nr rej. DKL42354 VIN W0LGT8EM3B1050757 rok produkcji 2010. Suma oszacowania: 24 000,00 zł, cena wywoławcza: 18 000,00 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki podaje do publicznej wiadomości, że licytacja odbędzie się w dniu 31-01-2022 o godz. 13:00 pod adresem: Ścinawka Dolna 3, 57-409 Ścinawka Dolna. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zobaczcie najciekawsze licytacje komornicze samochodów, które odbędą się w najbliższym czasie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

licytacje.komornik.pl