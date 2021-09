Liczba inwestycji przerasta możliwości urzędników. Będzie spółka!

22 radnych było za, żaden nie był przeciw i żaden się nie wstrzymał - tak zakończyło się w środę głosowanie radnych w sprawie powołania miejskiej spółki inwestycyjnej (o tym, że miasto chce ją powołać, pisaliśmy w GL 24 września). Spółka ma przede wszystkim poprawić kontrolę nad miejskimi inwestycjami, a tym samym przyczynić się do tego, że nie będą się one przeciągały. Władze miasta zdecydowały się na jej powołanie, bo - jak same przyznają - liczba inwestycji już trochę przerasta.