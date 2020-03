Lidl w Gorzowie ma kasy samoobsługowe. Strefa samoobsługowa w Lidlu działa inaczej niż w innych sklepach

W Lidlu w Gorzowie przy ul. Mickiewicza pojawiły się kasy samoobsługowe. To nowość w sieciach sklepów Lidl. Pod koniec 2019 roku w Polsce były tylko dwa sklepy, w których pojawiły się strefy samoobsługowe i był to projekt pilotażowy. Po jego przetestowaniu kasy samoobsługowe pojawiły się jeszcze w innych sklepach na terenie Polski. Jak to wygląda w praktyce? Nieco inaczej niż np. w Tesco. W strefie samoobsługowej mogą zrobić zakupy tylko te osoby, które za zakupy zapłacą kartą - te kasy nie przyjmują gotówki. To po pierwsze. Po drugie: trzeba odebrać paragon. Dlaczego? Strefa jest zamknięta. By móc ją opuścić należy zeskanować "na bramce" kod kreskowy znajdujący się właśnie na paragonie.

