Lubuscy społecznicy wyróżnieni. To cisi bohaterowie dnia codziennego

Wybrali Społeczników Roku

Opiekują się seniorami i przewlekle chorymi, pomagają rodzinom i osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Ich zawód wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Ale nie tylko. Jest także powołaniem, do wypełnienia którego niezbędna jest otwartość, empatia i wrażliwość. Nikt nie ma więc wątpliwości, że pracownicy socjalni są potrzebni, a ich praca to szczególna misja.

- To są osoby niezwykłe, które reprezentują niezwykłe instytucje. To są miejsca, w których tętni miłość do drugiego człowieka, gdzie ci wszyscy, którzy pracują z potrzebującymi w pełni się im oddają i koncentrują na ich godności. To są czasami naprawde ogromne wyrzeczenia, ale bez nich nie dałoby się tego robić w tak dobry sposób. Dziękuję im za to ogromne zaangażowanie - mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak.